الكويت: 887 إصابة جديدة بكورونا.. و6 وفيات

سجّلت الكويت 887 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد – 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد المصابين إلى 28649.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أنها سجّلت 6 وفيات جديدة إثر إصابتها بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 226.

وبينت أن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها منها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 1382 حالة من المصابين بالفيروس ليرتفع بذلك عددالحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 14281 حالة. (النهاية) م ع ك / ط أ ب

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 1382 حالة من المصابين بالفيروس ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 14281 حالة.