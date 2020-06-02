حذر أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية اليوم (الثلاثاء) شركتي إيرباص وبوينج من رفض طلبات شركة الطيران بتأجيل تسلم طائرات.

وقال “الباكر”، في تصريحات لـ”رويترز”: نتفاوض مع بوينج وإيرباص لتلبية طلبنا للتأجيل ونأمل في أن يلتزم كلا المنتجين”. مضيفا: “لا تملكان بديلا عن القبول وإذا جعلا الالتزام صعبا … لن نقوم بالعمل معهما مجددا”.

وكانت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست نقلت، في وقت سابق، تصريحات عن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، قال فيها إن “شركته تجري محادثات مع إيرباص وبوينج لتأجيل طلبيات طائرات لعدة سنوات”.

يأتي ذلك على خلفية خسائر الشركة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، إذ صرح الباكر، في وقت سابق، بأن تعافي الطلب على السفر العالمي من جائحة كورونا قد يستغرق ما يصل لأربع سنوات، مضيفا أن الشركة قد تخفض أسطولها بمقدار الربع، بحسب رويترز.