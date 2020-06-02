خريطة توزيع إصابات كورونا في المملكة.. الرياض تتصدر قائمة المدن الأكثر إصابة

أعلنت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي لفيروس كورونا، عن حالات الإصابة الجديدة بحسب المدن في المملكة.

وطبقا للتقرير، سجلت الرياض 556، مكة 300، جدة 279، الدمام 123، الهفوف 119، القطيف 78، الدرعية 72، المدينة المنورة 57، الخبر 36، الطائف 27، حدة 27، المبرز 17، ينبع 16، بيش 16، نجران 16، الجفر 13، محايل عسير 9، تبوك 9، الهدا 8، أبو عروة 6، خميس مشيط 5، النعيرية 5، المندق 4، الجبيل 4، جازان 4، خليص 4.

المظيلف 3، المويه 3، الظهران 3، حفر الباطن 3، الليث 3، وادي الدواسر 3، بلجرشي 2، الباحة 2، نمرة 2، أم الدوم 2، أبها 2، بقيق 2، حائل 2، شرورة 2، المزاحمية 2، مرات 2، شقراء 2، ثادق 2، وحالة واحدة في كل من المخواة، العيص، وادي الفرع، البكيرية، عنيزة، السحن، ظلم، الحرجة، النماص، بللسمر، ظهران الجنوب، أحد رفيدة، سبت العلاية، الخفجي، الدوادمي، السليل، الخرج