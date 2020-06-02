مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات تخطت 6.3 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 3.58 نقطة ليقفل عند مستوى 7285.23 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.3 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 343 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 295 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 84 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 95 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ميدغلف للتأمين، شاكر، ريدان، المستشفى السعودي الألماني، ونادك الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات اتحاد الخليج، أنعام القابضة، ملكية ريت، ام آي سي، والخليج للتدريب فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.65% و 6.91% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، الإنماء، سيرا، الراجحي، والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان ، الراجحي، الإنماء، سابك، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 11.92 نقطة ليقفل عند مستوى 7377.99 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 44 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 608 آلاف سهم تقاسمتها 1678 صفقة.