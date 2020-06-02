منظمة الصحة تنفي اتهامات الحوثيين بـ”عدم كفاءة” محاليل فحص كورونا في اليمن

نفت منظمة الصحة العالمية اليوم (الثلاثاء) اتهامات جماعة “الحوثي” الإرهابية بشأن عدم كفاءة المحاليل الطبية المرسلة لفحص فيروس كورونا في اليمن.

وقالت الصحة، في بيان، إن بيانا صحفيا صدر مؤخرا عن جماعة الحوثي بشأن “عدم فاعلية وكفاءة” المحاليل والمسحات المخصصة لاختبار “كوفيد- 19″ PCR المقدمة إلى اليمن.

وأضافت أن” الدفعة المكونة مما يقرب من 7 آلاف مجموعة محاليل اختبار، المقدمة من منظمة الصحة العالمية لليمن، هي نفس محاليل اختبار بي سي آر المقدمة لأكثر من 120 دولة”.

وأردف البيان: “قدمت منظمة الصحة العالمية أكثر من 6 ملايين مجموعة اختبار بي سي آر، لــ120 دولة حول العالم، وقد تم تصنيع ما يقدر بنحو 2 مليون من هذه المحاليل من قبل شركة تي آي بي مولبايول ( (TIB Molbiol، وهي شركة مقرها ألمانيا”.

ولفت البيان إلى أن محاليل اختبار بي سي آر التي تسلمتها اليمن مصنعة من قبل “تي آي بي مولبايول”، وقد خضع استيراد جميع المستلزمات الطبية والمعدات الطبية والمواد الاستهلاكية لموافقة السلطات الصحية.

وأفاد البيان بأن منظمة الصحة العالمية تتبع معايير صارمة عند اعتماد أي اختبار للاستخدام والتوزيع الواسع على الدول الأعضاء.

وشدد البيان على أنه”تم اختبار المحاليل والتحقق منها من قبل ثلاث مختبرات خارجية، وقد تم نشر نتائج التحقق في مجلة مجازة علمياً”.

وخلال الأيام الماضية، قالت جماعة الحوثي إن عدم كفاءة الفحوصات المقدمة من الصحة العالمية يمنع إعطاء رقم دقيق للإصابات بكورونا، وسط اتهامات متكررة للجماعة بشأن إخفاء الرقم الحقيقي لعدد الإصابات بالجائحة العالمية، حيث لم تعلن حتى اليوم سوى عن أربع إصابات بينها حالة وفاة.