استقالة السفير الأمريكي في برلين ريتشارد غرينيل

استقال السفير الأمريكي في برلين ريتشارد غرينيل من مهامه، وهو أحد الموظفين المقربين لدونالد ترامب، وأثار توترات عديدة في ألمانيا بسبب انتقاداته للحكومة.

وقال المتحدث باسم السفارة جوزيف جوردونو شولتز، إن السفير غرينيل استقال من منصبه في الأول من يونيو، مضيفًا أنه سيحل محله المسؤول الثاني في السفارة روبن كويفيل إلى حين تعيين بديل.

وقال إن غرينيل البالغ من العمر 53 عامًا لا يزال مبعوث الرئيس ترامب الخاص للحوار بين صربيا وكوسوفو.

كما شغل المتحدث الرسمي الأمريكي السابق في الأمم المتحدة منصب السفير في ألمانيا منذ أبريل 2018، وكان رحيله متوقعًا منذ عدة أسابيع.

وفي فبراير، عهد إليه دونالد ترامب موقتًا إدارة جهاز الاستخبارات الأمريكية، لكن غرينيل دفع العديد من مسؤولي المخابرات للمغادرة إذ اعتبر ولاءهم لترامب موضع شك، وأعلن عن عمليات إعادة تنظيم بدون إبلاغ الكونغرس مسبقًا كما ينبغي، ولم يُثبت في هذا المنصب.

بمجرد وصوله إلى ألمانيا، عُرف باتخاذه مواقف قوية، لا سيما عبر شبكة “تويتر” التي يستخدمها ترامب كثيرًا.

وهدد بشكل خاص الحكومة والشركات الألمانية بعقوبات في ملفات مختلفة، وانتقد عدم كفاية النفقات العسكرية الألمانية أو مشاركة ألمانيا في بناء خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 2، أو حتى مشاركة شركة هواوي الصينية في تنفيذ شبكة الجيل الخامس للاتصالات.

كما دعا لدى توليه منصبه الى انسحاب الشركات الألمانية من إيران.