نائبة تونسية سابقة: لو كنا بدولة قانون لتم الزج بالغنوشي في السجن

قالت النائبة السابقة في البرلمان التونسي، فاطمة المسدي، إن اتصال رئيس البرلمان راشد الغنوشي برئيس حكومة الوفاق فايز السراج وتهنئته بالسيطرة على قاعدة الوطية خطأ جسيم يستوجب المحاسبة.

وأضافت المسدي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تونسية، أن “الغنوشي قد تخابر مع جهات أجنبية وتلاعب بأمن الدولة، ولو كنا في دولة القانون لتم الزج برئيس البرلمان في السجن”.

ويعقد البرلمان التونسي غدا الأربعاء جلسة مساءلة للغنوشي على خلفية “اتصالاته الخارجية غير المعلنة”.

ورداً على انتقادات دعمه لحكومة الوفاق في ليبيا قال رئيس البرلمان التونسي الثلاثاء إنه “لا معنى للحياد السلبي”.

وهنأ الغنوشي في 19 مايو الماضي السراج على السيطرة على قاعدة الوطية العسكرية القريبة من الحدود التونسية. وأعاد الكرة لاحقاً مهنئاً بسيطرة الوفاق على مساحات شاسعة في ليبيا، ما استدعى رداً غير مباشر من سعيد، الذي أكد في خطاب بمناسبة عيد الفطر الشهر الماضي، أن “الدولة التونسية واحدة ولها رئيس واحد في الداخل والخارج على السواء”.