هل تضررت مركبتك من عيوب الطريق؟.. النقل توضح خطوات المطالبة بالتعويض

قالت وزارة النقل، الثلاثاء، إنه يحق لمن تضررت مركبتهم بسبب عيوب الطريق المطالبة بتعويض تكلفة الإصلاح.

وأضافت الوزارة عبر حسابها على تويتر أن الخطوات المتبعة في حال حدوث ضرر أو تلف للمركبة بسبب عيوب الطريق تتضمن، إيقاف السيارة بموقع آمن بالقرب من موقع الحادث مع مراعاة عدم إعاقة حركة السير، والاتصال بالمرور إذا كان الموقع داخل المدينة أو بأمن الطرق إذا كان على الطرق السريعة للحصول على تقرير بالأضرار ومسبباتها، ويتم توجيه التقرير من قبل المرور أو أمن الطريق إلى فرع وزارة النقل بالمنطقة، يقوم فرع الوزارة بالمنطقة بتوجيه المطالبة إلى المقاول المسؤول لمراجعة المرور لإنهاء المطالبة.