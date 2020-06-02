بعد اكتشاف إصابات قادمة من الدوحة.. اليونان توقف الرحلات الجوية مع قطر

أعلنت اليونان، الثلاثاء، إيقاف رحلات الطيران الجوي من وإلى قطر، بعد أن كشفت الاختبارات إصابة 12 شخصا على متن طائرة قادمة من الدوحة بفيروس كورونا.

وكان ركاب مصابون على متن طائرة تقل 91 شخصا من الدوحة لأثينا، وصلوا يوم الاثنين، وقالت السلطات إن فحوصا أجريت وتم اصطحاب الحالات إلى فندق لأجل الحجر الصحي.

وقالت وزارة الحماية المدنية إن من ثبتت إصابتهم سيبقون في الحجر الصحي 14 يوما، بينما من جاءت نتيجتهم سلبية سيبقون في الحجر الصحي سبعة أيام، وفقا لرويترز.

ومن المرتقب أن يستمر سريان التعليق حتى الخامس عشر من يونيو الجاري، في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، ثم تحول إلى جائحة العالمية.

وسجلت اليونان عددا منخفضا من إصابات “كوفيد-19” مقارنة بدول أوروبية أخرى كثيرة، وبدأت تخفف تدريجيا في الرابع من مايو العزل العام الذي استمر أسابيع . وسجلت 2937 إصابة و179 وفاة حتى يوم الثلاثاء.