مجلس الشورى يطالب “وزارة الموارد البشرية” بمعالجة الاختلالات الناجمة عن تعدد سلالم الرواتب الوظيفية في الدولة

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثانية والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .

وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة – أن المجلس اطلع على ملحوظات وآراء أعضاء لجنة الإدارة والموارد البشرية التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية – سابقاً – للعام المالي 1439 / 1440هـ , في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة محمد العجلان .

ودعا المجلس في قراره الذي اتخذه حيال التقرير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى التأكيد على الجهات الحكومية لتوضيح معايير التوظيف – على الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية- بما في ذلك الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية وإعلان النتائج بالأسماء والدرجات ومتابعة الوزارة لذلك .

وطالب مجلس الشورى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمعالجة الاختلالات الناجمة عن تعدد سلالم الرواتب الوظيفية في الدولة على ضوء نتائج الدراسة التي سبق أن كُلفت بها وزارة الخدمة المدنية (سابقاً) بالأمر السامي الكريم ذي الرقم 2147 وتاريخ 16 / 1 / 1435هـ , المتعلق بتوحيد سلالم رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات العامة والصناديق، مؤكداً على ضرورة تقييم الوزارة تجربة اللامركزية في التوظيف على الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.

كما طالب المجلس الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة , العمل على وضع آليات تسهم في تمكين الكفاءات السعودية من شغل الوظائف والمناصب القيادية في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وبخاصة التي تسهم المملكة في ميزانيتها وتمويل نفقاتها .

وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب , بشأن مشروع تعديل نظام الضمان الاجتماعي , تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي .

وقد جاء مشروع تعديل نظام الضمان الاجتماعي ليؤكد اهتمام الدولة بهذا النظام باعتباره ركيزة أساسية من ركائز منظومة الحماية الاجتماعية وتقديم يد العون والمساعدة إلى الفئات المحتاجة في المجتمع, من خلال وضع الآليات التي تضمن وصول المعاش إلى المستحقين بطريقة تتسم بالكفاءة والعدالة، وضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين وتحويل شريحة من المستفيدين من متلقين للمساعدة إلى منتجين تحقيقا لرؤية المملكة 2030

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من الملحوظات التنظيمية والصياغية التي أبداها أعضاء المجلس على مشروع النظام , عقب ذلك طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .

بعد ذلك اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1439 / 1440هـ , في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان , ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير واتخذ بشأنها قراره اللازم , والذي طالب فيه الهيئة العامة للترفيه بالتنسيق مع الجهات المختصة لتطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام والأنظمة ذات الصلة على المخالفين في فعالياتها .

وطالب المجلس في قراره الهيئة بإلزام القطاعات المنفذة للفعاليات والبرامج الترفيهية بتحقيق نسب السعودة وفق الأنظمة المرعية , بما يسهم في توفير فرص وظيفية أعلى للمواطنين , وبما ينمي المحتوى المحلي كماً وكيفاً , والاستفادة من المؤسسات التدريبية والمراكز المتخصصة , لتطوير قدرات موظفيها معرفياً ومهنياً في مجال صناعة الترفيه .

من جانب آخر طالب مجلس الشورى هيئة تنمية الصادرات السعودية بالعمل على دعم البحث والتطوير لإضافة قيمة للمنتجات المحلية وتعزيز قدراتها على المنافسة الخارجية , بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1439 / 1440هـ , في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل .