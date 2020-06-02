الحكومة اليمنية: في أوج انشغال العالم بمشاكله بسبب كورونا لم ينس الأشقاء بالسعودية مأساة اليمن جراء أعمال الحوثيين

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إنه في أوج انشغال العالم بمشاكله الداخلية والتحديات السياسية والاقتصادية والانسانية التي خلفها “كوفيد- 19″، لم ينس الأشقاء بالمملكة العربية السعودية المأساة الإنسانية الأكبر عالميا باليمن جراء الحرب التي فجرها الانقلاب الحوثي المدعوم ايرانيا فنظمت ورعت مؤتمر المانحين2020 بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وأضاف الإرياني، عبر حسابه على تويتر، أنه فيما تتصدر المملكة العربية السعودية الشقيقة المشهد دوليا في دعم وإسناد الشعب اليمني في محنته التي خلفها الحوثي والتعريف بحجم الأزمة عالميا وحشد الدعم لليمن،غابت الكثير من الدول التي طالما واتخذت من معاناة ومأساة اليمنيين مادة للمزايدةالسياسية والإعلامية والعزف على جراح اليمنيين.