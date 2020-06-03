فيروس #كورونا يحصد أرواح 48800 شخص في إيران

أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن حصيلة ضحايا كورونا في 324 مدينة في إيران تزيد عن 48800.

وقالت في بيان: عدد الضحايا في كل من محافظات خوزستان 3745، وفي قم 3555، وفي خراسان الرضوية 3110، وفي سيستان وبلوجستان 1545، وفي لرستان 1532، وفي فارس 1071، وفي كردستان 935، وفي كرمان 580 ، وفي خراسان الشمالية 548، وفي هرمزكان 245 شخصًا.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة أمس الثلاثاء إن عدد المرضى ارتفع إلى 3117 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بزيادة أربعة أضعاف عن الشهر السابق، وهو أعلى مستوى تقريبًا في الأشهر الثلاثة ونصف الماضية في كل البلاد.

وبحسب وزارة الصحة التابعة للنظام، فقد بلغ أعلى عدد المصابين خلال 24 ساعة في 30 مارس كان 3186 شخصًا.

كما أعلنت الوزارة أيضًا أن محافظات هرمزكان وأذربيجان الغربية وأصفهان وكردستان وكرمانشاه وبوشهر في حالة إنذار.

وفي خوزستان، أعلن المتحدث باسم جامعة الأهواز للعلوم الطبية أنه تم التعرف على 683 حالة جديدة ووفاة 14 مصابًا بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وقال رئيس مستشفى رازي في الأهواز: بالإضافة إلى مستشفى رازي في الأهواز، مستشفى فاطمة الزهراء، مستشفى منفرد نياكي، مستشفى أمير المؤمنين ومستشفى آية الله طالقاني، يستقبلون المرضى المصابين بكورونا.

وأعلن رئيس جامعة آبادان للعلوم الطبية ارتفاع عدد حالات الطوارئ بالمستشفيات في جميع المدن في جنوب غرب خوزستان.

وقال: يمكن اتخاذ قرارات بشأن الحجر الصحي الإجباري في المنازل وأعلن قائممقام آبادان: لم تحدث أية حالات إصابة بكورونا لعدة أيام لكن هذه الأرقام الآن مكونة من رقمين وحتى ثلاثة أرقام.