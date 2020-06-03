طبيب نيوكاسل الإنجليزي: توقعوا المزيد من الإصابات عندما يستأنف الموسم

قال بول كاترسون طبيب نيوكاسل يونايتد إنه يتوقع أن يعاني اللاعبون من إصابات أعلى من المعدل الطبيعي عندما يُستأنف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الشهر بعد توقفه بسبب جائحة كوفيد-19.

وتوقف الدوري في 13 مارس آذار بعد تفشي فيروس كورونا المستجد واستأنفت الفرق تدريباتها في مجموعات صغيرة قبل أن تصوت الأسبوع الماضي لصالح العودة للمران في وجود التحامات بين اللاعبين قبل بدء المسابقة من جديد في 17 يونيو.

وأبلغ كاترسون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) : نتوقع المزيد من الإصابات في هذا الوقت. اللاعبون كانوا يركضون على الأجهزة ويتدربون في منازلهم لمدة ثمانية أسابيع وبالتالي سيثير هذا التغيير أجسادهم.

وقال: كانت هناك فترة توقف في دوري كرة القدم الأمريكية قبل عدة أعوام وزادت إصابات وتر العرقوب ولذلك فنحن ندرس ذلك.

وتلقت خطط الدوري لاستئناف المباريات دفعة الأسبوع الماضي عندما لم تسفر أحدث جولة من فحوص فيروس كورونا عن أي حالات إيجابية وفي الجولات الثلاث السابقة منذ استئناف التدريبات ظهرت 12 حالة إيجابية.

وأضاف كاترسون : أنا واثق الآن أن ملاعب تدريب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من أكثر الأماكن الآمنة حاليا وهناك مسؤولية كبيرة على اللاعبين وعليهم أن يتصرفوا باحترافية خارج هذه البيئة وإذا لم يلتزم أحد بالتوجيهات سيعرض المجموعة للخطر.