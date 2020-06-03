لأول مرة عن طريق الزووم… مدير تعليم الطائف يتفقد مشروعاً تعليمياً

في أول زيارة من نوعها ، تفقد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي افتراضياً أحد المشاريع الجاري تنفيذها وذلك عن بعد عبر “الزووم” في خطوة تهدف إلى استثمار التقنية الحديثة وتسخيرها لضمان سير العمل وتقديم الدعم اللازم ولضمان بداية جادة لعام دراسي جديد.

وشاهد اللهيبي عبر الكاميرا المتحركة أعمال التأهيل لمبنى مدرسة الخالدية بحضن واستمع إلى شرح مفصل عن سير العمل ومراحل المشروع ونسبة الإنجاز، وذلك بحضور المساعد للخدمات المساندة ومدير إدارة المباني ومدير التشغيل والصيانة.

وأكد اللهيبي على أن الزيارة الافتراضية للمشروع تأتي بهدف الوقوف على مراحل سير العمل بالمشروع باستخدام التقنية الحديثة وذلك تطبيقا للإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد اللهيبي على ضرورة إكتمال أعمال التأهيل خلال الفترة المحددة ليكون المبنى جاهزاً للعمل والدراسة مع بداية العام الدراسي القادم .

لافتاً إلى ضرورة الوقوف على جميع المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة افتراضياً خلال هذه الفترة ومتابعة الأعمال الإنشائية والتأهيلية للمباني عن بعد ، ومؤكداً على الدقة والجودة في العمل .