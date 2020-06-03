الكويت: 710 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم (الأربعاء) تسجيل 710 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 29359.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 4 حالات وفاة إثر إصابتها بالفيروس ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 230 حالة.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي أن من بين هذه الحالات المصابة حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى مبينا أنه جارٍ فحص المخالطين لهم.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق شفاء 1469 حالة من فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 15750 حالة.