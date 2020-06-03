ضبط 5064 عبوة من مشروبات الطاقة والحليب بمستودع مخالف بنطاق أبرق الرغامة بجدة

أغلقت بلدية أبرق الرغامة الفرعية بجدة، مستودع عشوائي بحي وادي مريخ بعد رصد جملة من المخالفات الصحية، فيما جرى التحفظ على 5064 عبوة من الحليب والمشروبات التي ضبطت في الموقع.

وأوضح رئيس بلدية أبرق الرغامة المهندس سعد محمد القحطاني، أن الفرق الرقابية ضمن جولاتها المتواصلة لحماية أمن وسلامة الغذاء المُقدم للسكان رصدت مستودعًا مخالفًا بمشاركة مندوب هيئة الغذاء والدواء يمارس نشاطه المخالف دون الحصول على رخصة بلدية، حيث جرى ضبط 5064 عبوة من الحليب والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة سحب منها عينات للتأكد من صلاحيتها.

وأضاف أن من ضمن المخالفات تشغيله لعمالة لا يحملون شهادات صحية أو لديهم شهادات منتهية، فضلًا عن عدم ارتداء زي موحد نظيف للعاملين أو قفازات أو كمامة بالإضافة لتدني مستوى النظافة العامة، وتداول المضبوطات بطريقة غير صحية داخل الموقع، إلى جانب تجاوزات كبيرة تتعلق بسلامة المبنى وعدم تحقيقه لأدنى الاشتراطات البلدية وغيرها، حيث جرى إغلاق الموقع واستكمال الإجراءات النظامية.