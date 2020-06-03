أمانة العاصمة المقدسة تطهر 55 ألف موقع في مكة للحد من انتشار فايروس كورونا

واصلت وكالة الخدمات، ممثلة في الإدارة العامة للصحة العامة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من انتشار من فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال أعمال التطهير والتعقيم في العاصمة المقدسة.

وأوضح مدير عام الصحة العامة المهندس محمد بن عبدالباسط باحارث، أن تلك الأعمال جاءت في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا، مبينًا أن الأمانة قامت خلال الحملة بتوعية جميع العاملين للتقيد بالإجراءات الوقائية وضرورة ارتداء الكمامات والقفازات وتوفير جميع ما يلزم العاملين للمحافظة على سلامتهم.

وأشار إلى أن هذه الأعمال ينفذها نحو 675 من القوى العاملة، مدعومين بأكثر من 302 آلة ومعدة محملة على السيارات مزودة بما يقارب 12,050 لترًا من المطهرات، إلى جانب استمرار الحملات التوعوية والرقابية المكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، بمتابعة مستمرة من أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص، وبإشراف مباشر من وكيل أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالرحمن المورقي.

وبيّن أن أعمال التطهير والتعقيم شملت الأحياء العشوائية ومنشآت حكومية ومساجد بالتنسيق مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، وصرافات آلية ومحاجر صحية بالتنسيق مع إدارة الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة والمرافق العامة.

وأشار “باحارث” إلى استمرار أعمال الإدارة العامة للصحة العامة في استقبال البلاغات على الرقم الموحد 940 فيما يخص أعمال التعقيم و التطهير حيث تم استقبال 4,970 بلاغًا.