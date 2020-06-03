خريطة توزيع إصابات كورونا في المملكة.. الرياض تتصدر بـ683 يليها جدة بـ418 حالة

أعلنت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي لفيروس كورونا، عن حالات الإصابة الجديدة بحسب المدن في المملكة.

وطبقا للتقرير، سجلت الرياض 683، جدة 418، مكة المكرمة 279، المدينة المنورة 167، الدمام 133، الطائف 85، القطيف 70، الخبر 54، الهفوف 31، الجبيل 26، خميس مشيط 25، ينبع 12، المويه 12، صبيا 12، المزاحمية 12، رأس تنورة 10، حائل 8، نجران 8، تبوك 8، الظهران 7، جازان 7، بيشة 6، الليث 6، النماص 5، صفوى 5، المحاني 4، بيش 4، شرورة 4، الخرج 4، وادي الدواسر 4، أملج 4، المبرز 3، القنفذة 3، أبها 3، سلوى 3، حفر الباطن 3.

الجفر 2، محايل عسير 2، البشائر 2، سبت العلاية 2، النعيرية 2، أبو عريش 2، العارضة 2، صامطة 2، وحالة واحدة في كل من المخواة، المندق، القرى، الجناكية، نمرة، ظلم، ميسان، أم الدوم، بللسمر، وادي بن هشيل، بقيق، الدرب، العيدابي، الدائر، ضمد، خليص، حبونا، العويقلة، الدرعية، عفيف، البجادية، الدوادمي، الرين، السليل، حريملاء، رماح، رويضة العرض.