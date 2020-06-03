رئيس الوزراء الكويتي: محاولات حل الخلاف الخليجي مستمرة.. وهناك تقدم ملحوظ

قال صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، إن محاولات حل الخلاف الخليجي مستمرة والآمال أكبر مما كانت عليه.

وأضاف “الصباح”، خلال كلمة اليوم (الأربعاء)، إنه عمل وزيرا خارجية قبل أن يكون رئيسا لمجلس الوزراء. مستطردا: “كنت قريبا ومرافقا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد في اهتمامه ووضعه أولوية وشعار لا بديل له وهو الاستمرار في مسعى رأب الصدع وإيجاد الأرضية للبناء عليها لعودة اللحمة الخليجية”.

وتابع: متأكد بأن جميع دول الخليج ترى بأن مسيرة دول مجلس التعاون مهمة لها وللمنطقة والعالم وذلك ما يجب أن نبني عليه ونأخذ الأرضية المشتركة للانطلاق لسد الفجوة.

وواصل: للأسف نحن الآن في السنة الرابعة من الخلاف الخليجي لكن المحاولات مازالت مستمرة والآمال أكبر مما كانت عليه وكنا نتقدم خطوة ونعود خطوتين لكن الأن إذا تقدمنا خطوة يليها خطوة أخرى.

واختتم “الصباح” حديثه مؤكدا اهتمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد بأن تكون دولة الكويت دائما هي من تجمع الأطراف المختلفة على أسس تحقق كل الطمأنينة لأي اتفاق مُقبل.