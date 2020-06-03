“التعليم” تمنح درجة إضافية لمنسوبيها من المعلمين

منحت وزارة التعليم، درجة إضافية لمبتعثي برنامج التطوير المهني النوعي للمعلمين (خبرات)، طبقًا لخطاب صادر عن المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي.

وتضمن الخطاب الموجه إلى مدير عام عمليات الموارد البشرية: “نظرًا لكثرة الاستفسارات من بعض إدارات التعليم بشأن احتساب الدرجة الإضافية لقاء الحصول على برنامج التطوير المهني النوعي (خبرات)، نأمل التكرم بمخاطبة إدارات التعليم باحتساب الدرجة الممنوحة لمبتعثي برنامج خبرات حسب ما ورد في خطاب مدير عام تصنيف الوظائف بوزارة الخدمة المدنية وتضمن بشأن تصنيف الدفعة الأولى من خريجي برنامج خبرات بمسمى (بناء قادة التغيير من خلال المعايشة المهنية في المدارس) والذي مدته (فصل دراسي) بواقع 20 ساعة بعد الدرجة الجامعية من المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم”.

وتضمن الخطاب، أنه بدراسة الموضوع في ضوء قرار وزارة الخدمة المدنية المبني على المعلومات المتضمنة، أن وزارة التعليم سعت إلى إيفاد عدد من المعلمين والقيادات المدرسية والإشرافية والمرشدين الطلابيين للتدريب العملي في دول متقدمة تعليمية، لمعايشة الممارسات المهنية في بيئة عمل مدرسية متميزة والعمل مع أقرانهم بما يمكنهم من اكتساب الخبرة المباشرة لمدة لا تقل عن (4) أشهر، بعد أن يكونوا قد اجتازوا برنامجًا للإعداد اللغوي لا تقل مدته عن (7) أشهر في البلدان الموفدين إليها.

وفي ضوء ذلك، تشارك وزارة التعليم، الموارد البشرية، بمعاملة هؤلاء وفق التصنيف الصادر من الوزارة والمضمن بدليل تصنيف الوظائف.