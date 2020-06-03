فرز 17 مخططًا وإصدار أكثر من 11 ألف صك خلال فترة “الاحترازات الصحية” بين “الإسكان والعدل”

أنهت وزارة الإسكان ممثلة في وكالة الأراضي والشؤون الفنية بالتعاون مع وزارة العدل، فرز 17 مخططًا سكنيًا بإجمالي تجاوز 11 ألف صك، توزعت في 8 مناطق حول المملكة وذلك خلال فترة العمل عن بعد وتعليق الحضور لمقرات العمل واستمرار الجهات الحكومية في تقديم خدماتها إلكترونيًا للمواطنين في ظل الاحترازات الصحية التي اتخذتها الجهات المختصة للحد من انتشار فايروس كورونا.

وأوضح المهندس عبدالله بن سعود الحماد الوكيل المساعد للأراضي بوزارة الإسكان، أن إجمالي عدد الصكوك التي تم إصدارها بالتعاون مع وزارة العدل خلال فترة العمل عن بُعد بلغ 11.178 صك توزعت بين الرياض ومكة المكرمة والقصيم وجازان وعسير ونجران وحائل والمنطقة الشرقية، فيما وصل إجمالي عدد الصكوك المُفرزة أكثر من 35 ألف صك في جميع مناطق المملكة منذ بدايه العام الحالي، كما يجري العمل على إصدار المزيد من الصكوك خلال الأشهر القادمة.

وأشار إلى أن هذا يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتمكين المواطنين من التملك بتسهيل إجراءات اختيار الحلول السكنية المتنوعة التي يوفرها برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان ومن ضمنها الأراضي السكنية وإتاحة تملكها إلكترونيًا بكل يسر عبر تطبيق “سكني”، مما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – بزيادة نسب تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030، وتلبية تطلّعاتها ورغباتها.