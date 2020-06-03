وزير التعليم يبحث مع السفير البريطاني التعاون الثنائي في المجالات التعليمية

التقى وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ اليوم الأربعاء سفير المملكة المتحدة لدى الرياض نيل كرمبتون، وذلك عبر الاتصال المرئي عن بُعد.

وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك في المجالات التعليمية بين البلدين الصديقين، وأولويات عمل اللجنة المشتركة في مجال التعليم التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودية البريطانية، كما تناول اللقاء أوضاع الطلبة المبتعثين في بريطانيا، والطلبة البريطانيين الدارسين في المملكة، إلى جانب الجهود التي بذلتها الوزارة في تطوير المناهج الدراسية، والإجراءات التي اتخذتها خلال جائحة كورونا، وتجربة الوزارة في التعليم عن بُعد في التعليم العام والجامعي.