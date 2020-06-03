الأمن القومي الأميركي: الحوثيون يستهدفون السعودية بمسيرات إيرانية

ذكر مجلس الأمن القومي الأمريكي، التابع للرئاسة الأمريكية، أن المملكة العربية السعودية تستضيف مؤتمر مانحي اليمن، فيما يعرقل الحوثيون المساعدات.

وأضاف، في بيان صحافي الأربعاء، أن الحوثيين يستهدفون السعودية بمسيرات إيرانية.

وفى وقت سابق قدمت المفوضية الأوروبية تمويلًا جديدًا بقيمة 70 مليون يورو في اليمن ، حيث يهدد وباء كورونا بتفاقم إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم ، حيث تلوح المجاعة بالفعل، وسيساعد أكثر من 40 مليون يورو من هذه الحزمة على منع انتشار جائحة الفيروس التاجي في البلاد والاستجابة له.

وقال مفوض إدارة الأزمات ، جانيز لينارزيتش: “في هذا الوقت العصيب ، يواصل الاتحاد الأوروبي الوقوف إلى جانب أكثر الفئات ضعفاً في اليمن.

ويقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات حيوية مثل الغذاء والتغذية والمياه والمأوى ومستلزمات النظافة لملايين اليمنيين، المتضررة من الأزمة، لضمان وصول المساعدات إلى أكبر عدد ممكن من الناس ، يجب رفع جميع القيود والتدخلات التي تنتهك المبادئ الإنسانية “.

من جهته ، قال مفوض الشراكات الدولية ، جوتا أوربلينين: “أدت سنوات النزاع العديدة في اليمن إلى ضعف النظام الصحي وأجزاء كبيرة من السكان يعانون من سوء التغذية المزمن. والاتحاد الأوروبي يتضامن مع الشعب اليمني موضحًا أنه تم تعبئة جميع أدوات تطوير تحت تصرفنا لدعم النظام الصحي اليمني في تجاوز هذه الأزمة الجديدة ، مع مواصلة دعم المؤسسات المحلية في تقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها للسكان الضعفاء في جميع أنحاء البلاد.

وللحماية من تأثير وباء الفيروس التاجي، تقوم المنظمات الشريكة للاتحاد الأوروبي بتنفيذ خطط الطوارئ وتدابير المكافحة ، للحد من انتشار الفيروس، كما تدعم مساعدة الاتحاد الأوروبي علاج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد.