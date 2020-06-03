شخص يجبر طفلا على أكل رمال.. و”حقوق الإنسان” تتخذ تدابير سريعة

شددت هيئة حقوق الإنسان، بأنها ستتخذ مجموعة من التدابير العاجلة ضد محتوى فيديو منتشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي ينتهك حقوق الأطفال ويعرض حياتهم وسلوكياتهم للخطر.

وأضافت الهيئة، وفقا لـ”الإخبارية”، أن هذه التدابير تأتي بالتنسيق مع جهات الاختصاص وشددت الهيئة على أن حماية حقوق الطفل مسؤولية الجميع.

وظهر أحد الأشخاص في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل وهو يطعم طفل رضيع حبات الرمل، بعد دفن نصف جسده في الرمال.

وتباينت ردود الفعل حيال المقطع، حيث علق البعض بأن المقطع قديم، بينما ندد آخرون بهذه الممارسات مطالبين الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم حياله.