شاهد .. ضبط كميات ضخمة من الأغذية مخزنة في منزل شعبي بالرياض

تمكنت الفرق الرقابية التابعة لأمانة الرياض،اليوم، من ضبط كميات مهولة من الأغذية مخزنة في منزل شعبي يفتقد للإشتراطات البلدية و الصحية.
وقالت الأمانة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر”: “وسط بيئة تدنت فيها مستويات النظافة ولم تراعِ الاشتراطات البلدية والصحية.. مراقبو #أمانة_منطقة_الرياض يضبطون منزلاً شعبيًا استعملته عمالة غير نظامية لتخزين الأغذية، وتم إغلاق الموقع وإحالة المخالفين للجهات المختصة..
وسط بيئة تدنت فيها مستويات النظافة ولم تراعِ الاشتراطات البلدية والصحية.. مراقبو #أمانة_منطقة_الرياض يضبطون منزلاً شعبيًا استعملته عمالة غير نظامية لتخزين الأغذية، وتم إغلاق الموقع وإحالة المخالفين للجهات المختصة..#صحتكم_أمانة pic.twitter.com/g39f15j6XL
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) June 3, 2020