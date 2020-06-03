إغلاق ٢٩ منشأة تجارية وتغريم ١٤٩ لمخالفة الإجراءات الاحترازية

أغلقت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم بالتعاون مع قوة المهمات والواجبات الخاصة ٢٩ منشأة تجارية وغرمت ١٤٩ منشأة في نطاق بلديتها لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فايروس كورونا‬ المستجد، ولعدم تطبيق التباعد الجسدي بين عملائها.

وأكدت الأمانة على استمرار متابعتها للأسواق والمتاجر، من خلال فرقها الرقابيّة الميدانية؛ للتحقق من الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة والتباعد الجسدي بين العملاء، إلى جانب التحقق من سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للزبائن.

وأهابت أمانة المنطقة بعموم المواطنين والمقيمين للاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم “940” أو عبر تطبيق “بلدي 940” المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.