هل أثر عقار هيدروكسي كلوروكين على ترامب؟

أفادت تقارير وسائل إعلام أمريكية بأن التقرير الصحي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد خلوه من أي آثار جانبية لدواء هايدروكسي كلوروكين.

فى غضون ذلك، أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، استئناف التجارب السريرية على عقار الهيدروكسي كلوروكين بمرضى فيروس كورونا، جاء ذلك نقلا عن شبكة “يورو نيوز” فى خبر عاجل قبل قليل.

وفى وقت سابق، قالت سمية سواميناثان كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة ينبغي أن يكون لديها ما يكفي من معلومات خلال 24 ساعة لاتخاذ قرارها بشأن ما إذا كانت ستواصل تعليق تجاربها على استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ويعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بين الذين يروجون لاستخدام هذا العقار الخاص بعلاج الملاريا للمساعدة في مكافحة مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس بالرغم من تحذيرات طبية من مخاطر مصاحبة لاستخدامه.

وقالت خبيرة بمنظمة الصحة العالمية، إنه لا يوجد دليل على تغير فيروس كورونا المستجد سواء في شكله أو انتقاله أو شدة المرض الذي يسببه.

وقالت ماريا فان كيرخوفي المتخصصة في علم الأوبئة خلال لقاء مع وسائل الإعلام” فيما يتعلق بإمكانية انتقاله ، لم يحدث تغيير ، من حيث شدته ، لم يحدث تغيير، “المهم هو وجود تدابير للحد من انتقال العدوى ووقفها”.