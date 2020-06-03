الخارجية: لم نلزم المواطنين بالعودة من الخارج

قال المدير العام لمركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية، أحمد الطويان، إن خدمة عودة المواطنين من الخارج ليست إجبارية ولا إلزام عليهم، وتفتح المملكة المجال للمتقدم للعودة، إذا رغب في ذلك، وتقوم السفارات برعاية المواطنين في البلد الذي هم فيه.

وأضاف الطوبان، في لقائه عن بعد عبر برنامج مجمل القول على قناة السعودية، أن كل من سجل اسمه في منصة العودة للمملكة سيعود بإذن الله، وهناك أعداد قليلة في بعض المحطات يتم تجميعهم في نقطة انطلاق واحدة، وقد يكونون في 3 بلدان.