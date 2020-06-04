قبل 14 يوماً على الاستئناف.. إصابة جديدة بـ #كورونا في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا في أحدث اختبارات قبل استئناف الموسم في 17 يونيو .

وأكد توتنهام هوتسبير في بيان لاحق وجود إصابة واحدة بالفيروس في صفوفه.

وفي 3 جولات سابقة من الاختبارات منذ عودة اللاعبين إلى التدريبات الشهر الماضي كانت هناك 12 حالة إيجابية.

وقالت رابطة الدوري الممتاز في بيان: في الأول والثاني من يونيو خضع 1197 من اللاعبين وأفراد النادي لاختبارات كوفيد-19 وتم اكتشاف إصابة واحدة، سيخضع الشخص المصاب للعزل الذاتي لسبعة أيام.

وقال توتنهام إن الشخص المصاب لم تظهر عليه أي أعراض‭ ‬وتوقف الدوري الممتاز منذ مارس الماضي.