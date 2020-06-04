كورونا حول العالم.. 6.4 ملايين إصابة وأكثر من 382 ألف وفاة

أودى فيروس كورونا بـ382016 شخصاً على الأقل حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية في السابعة مساءً بتوقيت غرينيتش أمس الأربعاء.

وسُجّل رسميّاً أكثر من 6.440.940 ملايين إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ تفشي الوباء. أُعلن تعافي 2.768.700 مليون مصاب على الأقل.

ومنذ تعداد الثلاثاء الماضي، أحصيت 4753 وفاة و120242 إصابة إضافية في العالم.

والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الاضافية هي البرازيل 1262، والولايات المتحدة 1052، والمكسيك 470.

وتعد الولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بكورونا في مطلع فبراير (شباط) الماضي، البلد الأكثر تضرراً بعدد الوفيات والإصابات،106696 وفاة، من أصل 1.841.471 إصابة، وتعافى 463868.

وتحتل بريطانيا المرتبة بعد الولايات المتحدة، بـ 39728 وفاة من أصل 279856 إصابة، ثم إيطاليا بـ33601 وفاة من أصل 233836 إصابة والبرازيل 31199 وفاة من أصل 555383 إصابة وفرنسا بـ 29021 وفاة من أصل 188674 إصابة.

وفي السابعة من مساءً الأربعاء، سجلت أوروبا 180875 وفاة من أصل 2.201.170 مليون إصابة، والولايات المتحدة وكندا معاً 114154 وفاة من أصل 1.933.881 مليون إصابة، وأمريكا اللاتينية والكاريبي 55010 وفيات، من1.104.571 مليون إصابة، وآسيا 17391 وفاة من أصل 598313 إصابة، والشرق الأوسط 9900 وفاة من أًصل 434110 إصابات، وإفريقيا 4555 وفاة من أصل 160282 إصابة، وأوقيانيا 131 وفاة من أصل 8599 إصابة.