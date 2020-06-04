النائبة #عبير_موسي لـ “الغنوشي”: قياداتكم إخوانية ومصنفة إرهابية.. ولا يشرفنا أن تكون على رأس البرلمان التونسي

شنت النائبة عبير موسي هجوماً كاسحاً على الإخواني المتشدد راشد الغنوشي، مؤكدة في كلمة لها امام البرلمان أن مافعله الغنوشي عار على تونس بأكلمها.

وقالت في كلمة لها أمام أعضاء البرلمان التونسي موجهة حديثها له: قياداتكم إخوانية ومصنفة إرهابية.. ولا يشرفنا أن تكون على رأس البرلمان التونسي.

وتفاعل الالاف في مواقع التواصل الاجتماعية مع كلمة عبير موسى موجهين لها التحية لقيامها بمواجهة الارهاب الأخواني في بلادها.

وعلق متابعون بالقول: ما تفعله عبير موسي يجعل كل من خضع للإخوان المسلمين وساهم في خراب وطنه وجلب الإستعمار يفكر الف مرة قبل ان يتحدث عن الرجوله التي نزعت منه ووهبت لسيدات مناضلات امثال عبير.