قرار نهائي.. الدوري الروماني لكرة القدم في 12 يونيو

أعلن الاتحاد الروماني لكرة القدم بأن دوري الدرجة الاولى سيعاود نشاطه في 12 يونيو بعد توقف دام قرابة ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وستجمع المباراة الأولى بين جامعة كرايوفا وبوتوساني بدون حضور الجماهير، على أن يلتقي فريق كلوج حامل اللقب ومتصدر الترتيب حاليًا منافسه المباشر ستيوا بوخارست الذي يحل في المركز الثاني بفارق 4 نقاط على ملعب الأخير في قمة لقاءات الجولة.

ويأتي قرار الاتحاد الروماني بعد سماح الحكومة الرومانية بالتدريبات ومعاودة النشاطات الرياضية تدريجيًا.

وأكد وزير الرياضة الروماني “ايونون ستروي”: أنه لن يسمح للجمهور في حضور المباريات، مشيرًا إلى أن اللاعبين سيخضعون للفحص للكشف عن فيروس كورونا “كوفيد-19” قبل يومين من انطلاق المباريات ثم الفحص كل اسبوعين بعد ذلك، كما ستخضع الفرق لإجراءات صحية صارمة، وفي حال إصابة لاعب ما، سيخضع كافة الأشخاص الذين خالطهم للحجر الصحي لفترة اسبوعين على أن يتم إعادة جدولة مباريات النادي الذي ينتمي إليه اللاعب.