“داعش الإرهابي” يشعل آبار النفط في دير الزور

شنت خلايا تنظيم داعش الإرهابي هجوماً على “بئر الأزرق” التابع لحقل “التنك” النفطي في بادية ريف دير الزور الشرقي، وأضرموا النيران في آبار النفط والصهاريج، واعتدوا بالضرب على التجار والعاملين في المنطقة، كما طالب عناصر التنظيم المستثمرين بضرورة دفع “الزكاة” لهم.

ورصد المرصد السوري رصد في 31 مايو الماضي، أن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت عنصراً سابقاً في تنظيم داعش بمدينة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي.

ووفقاً للمصادر، فإن اعتقال العنصر جاء على خلفية قيامه بجمع “أموال الزكاة” من سكان المنطقة لصالح خلايا تنظيم داعش النشطة في سوريا.