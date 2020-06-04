مساعد وزير التعليم يتفقد عن بعد المشاريع الجاري تنفيذها في الطائف

تفقد مساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد، اليوم الخميس، عددًا من المشاريع الجاري تنفيذها بالطائف، وذلك افتراضيًا عن بعد عبر “زووم” في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة، بهدف الوقوف على سير العمل بتلك المشاريع، بحضور وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة المهندس عبد الرحمن الشايع، ومدير عام التعليم بالطائف طلال اللهيبي.

وشملت الجولة الافتراضية عن بعد، مشروع ابتدائية ثقيف ومشروع الابتدائية السادسة والثانوية العاشرة ومشروع الابتدائية “العشرون”.

وقدم عدد من المهندسين شرحًا مفصلًا عن سير العمل ومراحله بتلك المشاريع والتي سيتم الانتهاء منها قبيل بدء العام الدراسي ليتم تشغيلها والاستفادة منها مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأكد مساعد وزير التعليم، حرص وزارة التعليم على معالجة موضوع المشاريع المتعثرة على مستوى المملكة والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن بما يحقق أهداف الوزارة وتوفير بيئات تربوية جاذبة للطلاب والطالبات والقضاء على المباني المستأجرة، مشيدًا بتجربة تعليم الطائف الرائدة في متابعة المشاريع المتعثرة عن بعد خلال هذه المرحلة واستثمار التقنية فيما يخدم العملية التعليمية، مقدمًا شكره وتقديره لمدير عام تعليم الطائف وفريق عمله بالخدمات المساندة وإدارة المباني والمشاريع والصيانة على الجهود الكبيرة التي تبذل والمتابعة المستمرة للمشاريع، مؤملًا مواصلة المتابعة للمقاولين والإسراع في الانتهاء من المشاريع الجاري تنفيذها حسب مددها الزمنية.

من جهته ثمن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، حرص مساعد وزير التعليم على مشاركته في الزيارة التفقدية الافتراضية لعدد من المشاريع التعليمية الجاري تنفيذها بالطائف ودعمه الدائم والمستمر لتنفيذ هذه المشاريع والتخلص من المباني المستأجرة، مقدمًا له الشكر على ذلك، كما وجه شكره لوكيل الوزارة للمشاريع والصيانة المهندس عبد الرحمن الشايع، على المشاركة وتفقد تلك المشاريع افتراضيًا، مؤكدًا حرص الإدارة على الإسراع في الانتهاء من كافة المشاريع المتعثرة وفق الخطة المحددة.

يذكر أن الجولة الافتراضية شارك فيها مساعدي المدير العام ومديري إدارات المباني والمشاريع والصيانة وعدد من المهندسين.