خريطة توزيع إصابات كورونا في المملكة.. الرياض لا تزال تتصدر قائمة المدن الأكثر إصابة

أعلنت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي لفيروس كورونا، عن حالات الإصابة الجديدة بحسب المدن في المملكة.

وطبقا للتقرير، سجلت الرياض 675، مكة 286، جدة 259، المدينة 124، الهفوف 112، الدمام 53، القطيف 49، الطائف 42، تبوك 36، الجبيل 31، الخبر 26، بيش 21، المبرز 17، حائل 17، خميس مشيط 15، خليص 15، ينبع 14، الخرج 12، أبها 11، نجران 10، رماح 9، حريملاء 8، الظهران 7، الجفر 6، بريدة 6، المجمعة 6، بقيق 5، شرورة 5، عفيف 5، المجاردة 4، صبيا 4، الدرعية 4، السليل 4، ساجر 4، ثادق 4.

العيون 3، العقيق 3، أحد رفيدة 3، رأس تنورة 3، صفوى 3، جازان 3، القويعية 3، ضرماء 3، حوطة بني تميم 3، قلوة 2، محايل عسير 2، بيشة 2، بقعاء 2، ليلى 2، الدوادمي 2، الزلفي 2، حوطة سدير 2، رفائع الجمش 2، شقراء 2، وحالة واحدة في كل من المندق، القرى، بلجرشي، سكاكا، العيص، العلا، القوز، المظيلف، النعيرية، حفر الباطن، الدرب، الدائر، صامطة، الليث، الكامل، يدمة، الدلم، الحريق، الخاصرة، رويضة العرض، وادي الدواسر، ضباء.