الكويت: 562 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم (الخميس) تسجيل 562 اصابة جديدة بمرض (كوفيد – 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 29921 في حين تم تسجيل ست حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 236.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 1473 حالة من المصابين بمرض(كوفيد – 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 17223 حالة.