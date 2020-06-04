الصحة: عينات كورونا تفحص في مختبرات الوزارة.. وسنتخذ الإجراءات اللازمة تجاه ناشري الشائعات

قال محمد العبدالعالي، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن عينات كورونا تفحص في مختبرات تابعة لوزارة الصحة، أو بموجب اعتمادات، ونتيجة العينة تظهر في خلال يومين إلى أربعة أيام.

وأضاف “العبدالعالي”، في بيان، أنه “لا يمكن للمريض أن يبقى 14 يوماً في مستشفى بدون تأكيد حالة إصابته بفيروس كورونا من عدمه، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من نشر هذه المعلومات المغلوطة”.

يذكر أن رواد مواقع التواصل تداولوا مقطع فيديو لشخص يدعي أن هناك تلاعب في إدخال بعض المرضى الأجانب للمستشفيات، بهدف تحصيل مبالغ لصالح المستشفيات الخاصة، من قبل وزارة الصحة.