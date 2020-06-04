“الهلال الأحمر بجدة” تباشر 18995 بلاغًا إسعافيًا.. وتبرز دورها التوعوي لمكافحة فيروس كورونا بالمحافظة

باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة خلال مايو الماضي، 18995 بلاغًا إسعافيًا.

وبيّن المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبو زيد، أن الفرق الإسعافية باشرت 18995 متنوعة بين مرضيةً وحالات ناتجةً عن الحوادث المرورية وحالات إصابات غير مرورية, مشيرًا إلى أن معدل البلاغات وصل إلى 27 بلاغًا لكل ساعة, بمجموع 634 بلاغات يوميًا.

وأبان “أبو زيد”، أن الهيئة نفذت حملات توعوية لمكافحة فيروس كورونا شملت الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمساجد، فيما نفذت إدارة التدريب بالهيئة دورات تدريبية في مكافحة العدوى استهدفت أكثر من 100 ألف متدرب ومتدربة من أفراد المجتمع بهدف تعزيز سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ورفع الوعي بالإجراءات الوقائية اللازمة والتعريف بمخاطر الإصابة بهذا الفيروس، مشيرًا إلى أن فرق الهلال الأحمر على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على الرقم 997 ومن خلال تطبيق “أسعفني”.