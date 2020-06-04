خلال قمة افتراضية.. السعودية تتبرع بـ 150 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين

أعلنت المملكة، اليوم الخميس، عن تخصيص مبلغ 150 مليون دولار لتحالف العالمي للقاحات والتحصين، وذلك ضمن دعم المملكة للجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا.

وشارك وزير الخارجية فيصل بن فرحان، ممثلًا عن المملكة، في القمة العالمية للقاحات والتحصين التي تكتسب أهمية بالغة في ظل الظرف الدقيق الذي يمر به العالم وسط جائحة فيروس كورونا المستجد، أعلن فيها عن تخصيص مبلغ 150 مليون دولار لدعم التحالف العالمي للقاحات والتحصين، وذلك من إجمالي المبلغ الذي تعهدت به المملكة للاستجابة العالمية للجائحة المقدر بـ500 مليون دولار.