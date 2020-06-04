مصادرة وإتلاف 465 كجم خضروات في مكة

صادرت الإدارة العامة لشؤون البلدية‬⁩ ‏ممثلة في⁧‫ بلدية العتيبية الفرعية‬⁩ و‏بالتعاون مع إدارة النظافة 465 كجم خضروات وورقيات، ‏وتم تسليم 220 كجم بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام وإتلاف 245 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتواصل أمانة العاصمة حملاتها الرقابية حرصاً منها على صحة المواطنين والمقيمين من مخاطر البضاعة المعروضة،وللتأكد من سلامة الأغذية والأدوبة والمعقمات والمواد الاستهلاكية المقدمة وتطبيق الإجراءات الوقائية في الأسواق لتجارية والمنشآت الغذائية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من الأطعمة والمواد الاستهلاكية والطبية الفاسدة والمقلدة والمنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.