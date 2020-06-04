عدسة “الوئام” ترصد جهود شرطة مكة لتطبيق لائحة الحد من التجمعات ومخالفة عدم لبس كمامة

رصدت عدسة صحيفة “الوئام”، اليوم، الجهود الأمنية لشرطة منطقة مكة المكرمة لتطبيق لائحة الحد من التجمعات والإجراءات الاحترازية وتطبيق مخالفة الإجراءات الاحترازية بعدم لبس كمامة.

وطالبت الجهات الأمنية بالالتزام التام والتجاوب الكامل من المواطنين والمقيمين في مكة المكرمة بتنفيذ قرار منع التجول وعدم التجمعات ولبس الكمامة تفادياً للعقوبات التي تتخذ بحق المخالفين، والتي تعد كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19”.

ووثقت عدسة “الوئام” وجود القطاعات الأمنية وحضورها الأمني الفاعل والمكثف من خلال نقاط الفرز والتفتيش في الشوارع العامة والأحياء والتقاطعات والميادين، وانتشار منسوبي دوريات الأمن والمرور والشرطة والجهات العسكرية لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لقرار منع التجول وتقيدهم بتطبيق الإجراءات الإحترازية التي تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في مواجهة جائحة فيروس “كورونا” وتنفيذاً لتوصيات الجهات الصحية المختصة بتنفيذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا.