ميليشيات الوفاق “تفخخ” جثث قتلاها.. انتقاما من الجيش الليبي

استشهد طبيبان ليبيان في حي الربيع، جنوب شرق العاصمة طرابلس، أثناء محاولتهما انتشال جثة لأحد المرتزقة لقي مصرعه في الاشتباكات الدائرة بين الجيش الليبي، وميليشيات الوفاق المدعومة تركيًّا.

وأصدر مركز الطب الميداني والدعم الليبي، مساء أمس الخميس، تنبيها لجميع المواطنين والأطقم الطبية بعدم التعامل مع الجثث في مناطق الاشتباكات إلا بحضور فريق الهندسة الميداني، وبعد تبليغ فرق تفكيك الألغام والمتفجرات، حرصًا على سلامتهم.

وأوضح المركز أن الميليشيات باتت تعمد إلى تفخيخ جثث قتلاها، للتخلص منها، وانتقاما من الجيش الليبي.