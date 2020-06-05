بعد ساعات من إسقاط عضويتهم.. إردوغان يعتقل 3 من نواب المعارضة

اعتقلت السلطات التركية ثلاثة من نواب المعارضة، بعد ساعات من قرار البرلمان إسقاط عضويتهم بدعوى الانتماء لجماعة إرهابية.

وأسقط البرلمان عضوية ليلى جوفين وموسى فارس أوغوللاري، المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي، وأنيس بربر أوغلو من حزب الشعب الجمهوري.

وكانت محكمة تركية أصدرت عام 2017 حكماً قضائياً بسجن النائب أنيس بربر أوغلو لمدة 25 عاما بتهمة التجسس السياسي بسبب إمداد صحيفة جمهوريت بمقطع فيديو يظهر إرسال المخابرات التركية أسلحة وذخيرة إلى سوريا.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو، عبر تويتر، “في هذا تجاهل للإرادة الوطنية. سنواصل المعركة الديمقراطية لتحقيق العدالة والحصول على الحقوق وتطبيق القانون”.

وقال النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي ساروهان أولوغ، في كلمة بالبرلمان، “هذا سحق وسرقة لإرادة الناخبين والمواطنين الكرد”.

ولدى حزب العدالة والتنمية، 291 نائباً في المجلس الذي يضم 600 مقعد، بينما يسيطر حزب الشعب الجمهوري حالياً على 138 مقعداً وحزب الشعوب الديمقراطي على 58 مقعداً، ليظل ثاني أكبر حزب معارض.