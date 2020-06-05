الجيش العراقي: مقتل 19 داعشيًّا شمال البلاد واعتقال اثنين

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية العميد يحيى رسول، أمس الخميس، عن مقتل 19 عنصراً من تنظيم داعش الإرهابي في عملية أمنية في جبال قرة جوغ جنوب قضاء مخمور.

وقال رسول في بيان: “بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة وطيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي، شرعت تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب المُتمثلة بقيادتي العمليات الخاصة الأولى والثانية بواجبات نوعية في مناطق جغرافية متفرقة من البلاد تمكن من خلالها أبطال الجهاز من تزويد طائرات التحالف الدولي بمعلومات دقيقة عن تواجد عناصر عصابات داعش الإرهابية وأماكن اختبائهم ووفق هذه المعلومات، فقد نفذ طيران التحالف 26 ضربة جوية، أسفرت عن تدمير 46 كهفاً وقتل 19 عنصراً من عصابات داعش المُنهزمة في جبال قرة جوغ جنوب قضاء مخمور”.

وتابع البيان: “كما ألقت قوات جهاز مكافحة الإرهاب القبض على عنصرين من عصابات داعش في قضاء الفلوجة”، إضافة لتدمير 3 مقرات تابعة لعصاباته في الأنبار.