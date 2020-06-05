الأهلي يستبعد الأجانب من قائمة آسيا.. و”أبها” يبحث عن لاعبين

طالب المدرب الصربي، فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهلي، إدارة ناديه تغيير الرباعي الأجنبي المقيد في قائمة الفريق الآسيوية باستثناء السوري عمر السومة.

وقدم فلادان تقريرا فنيا متكاملا عن اللاعبين الأجانب الذين يحتاج إليهم في دوري أبطال آسيا، إضافة إلى طلب إجراء معسكر إعدادي للبطولة في حال اعتماد استكمالها في سبتمبر المقبل بشكل رسمي.

ويواصل فلادان متابعة مستجدات الفريق مع إدارة الأهلي من خلال الاتصال المرئي عبر الإنترنت.

من جانب آخر، رصدت إدارة نادي أبها، وبالاتفاق مع التونسي عبد الرزاق الشابي مدرب الفريق، احتياجات الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتتضمن خيارات تدعيم الفريق، استقطاب حارس مرمى ولاعب وسط ومهاجم، حيث تنوي الإدارة حسم تعاقدات جديدة مع ثلاثة لاعبين محليين.

وكانت إدارة نادي أبها برئاسة الدكتور أحمد الحديثي، وقعت مع حارس المرمى عبد الله الشمري، قبل توقف منافسات الموسم الرياضي بقرار من وزارة الرياضة بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).