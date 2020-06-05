بسبب زيادة الحمولة.. غرق سفينة إيرانية في مدخل ميناء عراقي

ذكرت شركة موانئ العراق اليوم الجمعة أن سفينة إيرانية تحمل مواد بناء غرقت الليلة الماضية، بمدخل خور عبد الله الملاحي العراقي بمحافظة البصرة، مما أدى الى وفاة شخص وانتشال أربعة أحياء، ولا يزال البحث مستمرا عن الآخرين.

وقال أثيل الكناني المدير العام لشركة موانيء العراقي في تصريح صحفي إن سفينة إيرانية تحمل اسم “بهبهان” محملة بحوالي 850 طنا من مادة السيراميك، يعتقد بأنها محملة بأكثر من طاقتها، أدى إلى غرقها في المياه الإقليمية بمدخل ميناءبمحافظة البصرة جنوبي العراق الليلة الماضية.

وأضاف الكناني أن “سفن الإنقاذ العراقية هرعت لإنقاذ طاق السفينة، وتمكنت من انتشال أربعة أحياء، والخامس ميتًا، وما زال البحث مستمرًّا لانتشال باقي البحارة”.

وأكد أنه تم تشكيل لجنة متخصصة للتحقيق في موضوع الحادثة لبيان أسبابها، وأن حركة الملاحة والبواخر لم تتأثر بالحادثة.