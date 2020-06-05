مدفوعة بآمال التعافي الاقتصادي.. الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوياتها منذ شهرين

استأنفت الأسهم الأوروبية ارتفاعها، اليوم الجمعة، تأثرا بتحفيز ضخم أطلقه البنك المركزي الأوروبي، وأنعش الآمال بتعاف اقتصادي أسرع، رفع المؤشرات القياسية إلى أفضل أداء أسبوعي في شهرين.

وربح المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.2%، بقيادة قفزة في أسهم البنوك بنسبة 3%. كما صعدت قطاعات التأمين وصناعة السيارات والسفر ما يزيد عن 2%.

وارتفعت أسواق الأسهم العالمية بقوة هذا الأسبوع، فيما تقترب مؤشرات وول ستريت من مستويات قياسية مع تركيز المستثمرين على إعادة فتح الاقتصادات.

والمؤشر ستوكس 600 منخفض بنحو 15% عن أعلى مستوياته على الإطلاق، لكنه ارتفع بأكثر من 37% مقارنة مع مستويات متدنية سجلها في مارس آذار مع تشجيع خطط تحفيز جديدة في أوروبا المستثمرين على الشراء في القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية.

وارتفعت أسهم آي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية وإيزي جت نحو تسعة% لتتصدر الأسهم الرابحة على المؤشر ستوكس 600.