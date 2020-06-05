اقتصاديون: عاصفة #كورونا لن تكسر البنوك السعودية

قال مسؤولان تنفيذيان في القطاع المصرفي، إن البنوك السعودية قادرة على تجاوز “العاصفة” الصعبة التي تسبب فيها تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم.

وقال ديفيد ديو العضو المنتدب للبنك السعودي البريطاني (ساب)، ثالث أكبر بنوك المملكة من حيث الأصول، “لن تنتهي هذه الأزمة خلال وقت قصير جدا، وسيظل الربع الثاني وربما الثالث أيضا يشكلان تحديا وسيكون 2020 عاما صعبا”.

وقال عمار الخضيري رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، رابع أكبر بنوك المملكة، إن الربحية ستتعرض لضغوط من انخفاض صافي هوامش الفائدة وأيضا من ارتفاع محتمل للقروض المتعثرة، ضمن أمور أخرى.

وتابع الخضيري قائلا إن “ضغوط الهوامش سيسبب لنا، كما سيفعل لكل البنوك الأخرى، بعض التراجع في الربحية”، مضيفا أن البنك جنب مخصصات إضافية للقروض المتعثرة في الربع الأول.

وقال الخضيري: “في ظل الوضع الاقتصادي، قد لا يكون نمو القروض في صدارة أولويات البنوك حاليا”، مضيفا أنه يتوقع تواصل نمو نشاط التمويل العقاري بقوة.

وأظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، تراجع أرباح البنوك في المملكة 38.4% على أساس سنوي في أبريل إلى 2.9 مليار ريال (773 مليون دولار)، علما بأن المؤسسة قدمت 50 مليار ريال لدعم السيولة لدى القطاع المصرفي.

وقال المسؤولان التنفيذيان، إن التدابير الاستباقية ستساعدهما في دعم شركات القطاع الخاص، خاصة الشركات التي تعاني تعثر العمل بسبب جائحة فيروس كورونا.