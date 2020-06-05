شرطة الرياض: القبض على شخصين تورطا بالترويج في مواقع التواصل لبيع العملات النقدية المزيفة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن القبض على شخصين ثبت تورطهما بالترويج في مواقع التواصل الاجتماعي، لبيع العملات النقدية المزيفة، عبر شخص خارج المملكة، حيث تم القبض عليهما، وهما (مواطن ومقيم أردني الجنسية في العقد الرابع من العمر)، وضبط ما بحوزتهما من عملة مزيفة قاربت النصف مليون دولار أمريكي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما إلى النيابة العامة.