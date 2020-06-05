خريطة توزيع إصابات كورونا في المملكة.. الرياض تتصدر بـ719 يليها جدة 459 ثم مكة 254 حالة

أعلنت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي لفيروس كورونا، عن حالات الإصابة الجديدة بحسب المدن في المملكة.

وطبقا للتقرير، سجلت الرياض 719، جدة 459، مكة 254، المدينة 129، الهفوف 102، الدمام 90، الخبر 81، القطيف 76، الجبيل 66، المبرز 60، بريدة 48، الظهران 45، الطائف 31، خميس مشيط 29، الجفر 22، رأس تنورة 20، وادي الدواسر 20، حفر الباطن 19، الدرعية 19، ينبع 18، تبوك 17، جازان 15، القنفذة 12، عرعر 12، عنيزة 11، البشائر 11، بقيق 11، أبها 10، محايل عسير 10، صفوى 10، السحن 9، الخفجي 9، أبو عريش 9، نجران 9، بللسمر 8، الخرج 8.

بيش 7، صبيا 7، رويضة العرض 7، أحد رفيدة 6، حائل 6، العارضة 6، النماص 5، تبالة 5، الدرب 5، الليث 5، العيون 4، البكيرية 4، الرس 4، وادي بن هشبل 4، القويعية 4، نيلي 3، وادي الفرع 2، مهد الذهب 2، رياض الخبراء 2، القوز 2، المزاحمية 2، حوطة بني تميم 2، وحالة واحدة في كل من الحناكية، خيبر، المذنب، الأسياح، المويه، ظهران الجنوب، رجال ألمع، تنومة، العيدابي، أضم، رابغ، حبونا، العويقلة، الشعبة، البجادية، الزلفي، تمير، ثادق، أملج.